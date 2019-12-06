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برشلونة ضد مايوركا .. غياب آرثر وفاتي عن قائمة البارسا للإصابة

6 ديسمبر، 2019
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برشلونة


كشف ارنستو فالفيردى المدبر الفنى لفريق برشلونة عن قائمة البارسا للقاء ضيفه ريال مايوركا، والمقرر لها غدا السبت على ملعب “كامب نو” فى الجولة الـ 16 من الدورى الإسبانى “الليجا”.

وضمت القائمة 18 لاعبا، وشهدت غياب كل من الفرنسى البرازيلى آرثر، وخوردى البا ، وعثمان ديمبيلى، وأنسو فاتى للإصابة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى.

وضمت قائمة البارسا كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن ، نيتو

خط الدفاع: بيكيه – توديبو – لينجليه – موسى واجى – سيرجى روبرتو – أومتيتى – جونيور فيربو

خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتش – الينيا – دى يونج – فيدال 

خط الهجوم: ميسى – سواريز – جريزمان – كارليس بيريز

قائمة برشلونة

 

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