أخبار نادي برشلونة

برشلونة للسيدات يتوج بلقب الدوري الإسباني بعد إلغاء الموسم الحالي

8 مايو، 2020
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برشلونة للسيدات يتوج بلقب الدوري الإسباني بعد إلغاء الموسم الحالي


توج فريق برشلونة للسيدات، اليوم الجمعة، بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لموسم 2019 – 2020، بعد أن قرر الاتحاد الإسباني، إلغاء الموسم الحالى من المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الاتحاد الإسباني، تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للسيدات هذا الموسم، بعد أن تم إلغاء المسابقة، قبل نهايتها بـ8 أسابيع، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وحصد البارسا لقب الدوري الإسباني للسيدات، بعد تصدره المسابقة برصيد 59 نقطة، بعد خوضه 21 مباراة، حقق الفوز فى 19 وتعادل فى مباراتين، ولم يتلقى أى هزيمة، سجل الفريق 86 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف. 

وتفوق الفريق الكتالونى، على ملاحقه المباشر، فريق أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثانى، برصيد 50 نقطة، ليتأهل الثنائي لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

ويعد تتويج برشلونة، بلقب الدوري الإسباني للسيدات، للمرة الأولى منذ 5 سنوات. 

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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