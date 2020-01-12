أخبار نادي برشلونة

برشلونة من القمة إلى القاع

12 يناير، 2020
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برشلونة من القمة إلى القاع

هاي كورة-كشفت تقارير اسبانية النقاب عن الأدوار الذي يقوم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الاسباني في الفترة الاخيرة.

وأفادت التقارير بأن ميسي يلعب كمهاجم ولاعب خط وسط
ومدافع في مباريات كثيرة مما يرهقه.

وأشارت التقارير إلى أن بالرغم من مجهودات ميسي فإن الأخطاء
الفردية من بعض اللاعبين تؤدي إلى ضياع ما يفعله.

ويري مشجعي برشلونة أن الفريق يعتمد بشكل أساسي على ميسي
مما يجعل مستقبل الفريق في خطر بعد اعتزاله.

والاحتمال الآخر أن البلوجرانا قادر على إيجاد نجوم كبار
بعد ميسي يحافظوا على مكانه الفريق.

برأيك هل كان البارسا محق بالاعتماد بشكل كبير على لاعب واحد
قرب من الاعتزال أم لا؟


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