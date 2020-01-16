برشلونة وريال مدريد وأكثر الفرق تحقيقًا للعوائد من التذاكر

قطبا إسبانيا واصلا الإنفراد بقائمة اهتمام الجمهور بحضور مباراياتهم

تعتبر العوائد خارج الملعب، وخاصة أرباح بيع تذاكر المباريات من أهم العناصر والجوانب الحيوية في كرة القدم بالعصر الحديث، حيث تعتمد أكبر الأندية الأوروبية على زيادة أرباحها كل عام بشكل مستمر.

خلال السنة المالية الخاصة بموسم 2018-2019، سيطر الفرق الإنجليزية على معظم الأماكن في قائمة الأكثر ربحاً من بيع التذاكر، حيث تواجد 7 أندية في القائمة.

ولكن بالرغم من السيطرة الإنجليزية، إلا أن ريال مدريد وبرشلونة قطبي كرة القدم في إنجلترا كانا الأكثر جنياً للأرباح الموسم الماضي، بفارق كبير عن باقي الأندية.

ونستعرض معاً ترتيب الأندية من حيث إيرادات بيع التذاكر خلال السنة المالية للموسم الماضي.