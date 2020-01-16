برشلونة وريال مدريد وترتيب أكثر 20 فريقًا دفعًا للرواتب في العالم

أرقام خرافية في رواتب كبار كرة القدم الأوروبية عن العام المالي الماضي وبرشلونة وريال مدريد في صدارة الترتيب.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تقريره المالي السنوي الخاص بأندية القارة العجوز وهو التقرير الذي شهد تحديد وجود أكثر من 35 فريقًا يقدمون رواتب أكثر من 100 مليون يورو في العام الواحد.

تلك القائمة التي سنستعرضها في الأسطر المقبلة تصدرها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان بأرقام خرافية في الرواتب المقدمة لنجومهم، إليكم الترتيب: