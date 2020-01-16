أخبار نادي برشلونة

برشلونة وريال مدريد وترتيب أكثر 20 فريقًا دفعًا للرواتب في العالم

16 يناير، 2020
0
برشلونة وريال مدريد وترتيب أكثر 20 فريقًا دفعًا للرواتب في العالم

أرقام خرافية في رواتب كبار كرة القدم الأوروبية عن العام المالي الماضي وبرشلونة وريال مدريد في صدارة الترتيب.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تقريره المالي السنوي الخاص بأندية القارة العجوز وهو التقرير الذي شهد تحديد وجود أكثر من 35 فريقًا يقدمون رواتب أكثر من 100 مليون يورو في العام الواحد.

تلك القائمة التي سنستعرضها في الأسطر المقبلة تصدرها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان بأرقام خرافية في الرواتب المقدمة لنجومهم، إليكم الترتيب:

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أكثر العالم برشلونة دفعا فريقا في للرواتب مدريد وترتيب وريال

إقرا أيضا

Photo of فيديو: جريزمان يبهر سيتين بهدف خرافي في مران برشلونة

فيديو: جريزمان يبهر سيتين بهدف خرافي في مران برشلونة

16 يناير، 2020
Photo of إصابة سواريز الطويلة .. نقمة ونعمة في نفس الوقت لبرشلونة

إصابة سواريز الطويلة .. نقمة ونعمة في نفس الوقت لبرشلونة

16 يناير، 2020
Photo of قطبا مانشستر وريال مدريد على رأس أغلى 20 فريقًا في أوروبا

قطبا مانشستر وريال مدريد على رأس أغلى 20 فريقًا في أوروبا

16 يناير، 2020
Photo of ريال مدريد يواصل الاستعداد لمواجهة إشبيليه

ريال مدريد يواصل الاستعداد لمواجهة إشبيليه

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق