أخبار نادي برشلونة

برشلونة.. وهدم المعبد!

11 يناير، 2020
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هاي كورة – تتحدث عدة صحف اسبانية في الساعات القليلة الماضية عن إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة.

وأثار سقوط البارسا في فخ الهزيمة أمام غريمه أتلتيكو
مدريد بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي بكأس السوبر الاسباني في نهاية الأسبوع
المنصرم وبل من الانتقادات.

وأشارت عدة تقارير إلى انقسام الآراء بين مؤيدي إقالة
فالفيردي ومعارضي رحيله.

ويرى مؤيدي فالفيردي أن الفريق بحاجة اليه في الوقت
الحالي ورحيله سيهدم المعبد على من فيه وخصوصاً في منتصف الموسم.

ويوجد العديد من مباريات الهامة في الليجا ودوري أبطال
أوروبا وكأس الملك لم تحسم بعد، وأي مدرب جديد يحتاج وقت للتأقلم ويمتلك منهج
تدريبي آخر فلا داعي للقرار في الوقت الحالي وتأجيله لنهاية الموسم لنرى ما يحدث.

ويرغب البعض ان إقالة فالفيردي أمر لابد منه وان إدارة
النادي اعطته الكثير من الفرص ولم يتغير شيء  .


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