برشلونة ويوفنتوس يتفقان على إتمام صفقة تبادلية

من الواضح أن إدراتي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي يمران بأفضل حالاتهما في التعاون هذه الأيام، بحسب التقارير التي تنشر حول وجود نية لصفقات تبادلية بين الفريقين في الفترة المقبلة.

برشلونة والسيدة العجوز ارتبط اسمهما مع بعضهما البعض بشأن صفقة تبادلية تقضي برحيل اللاعب إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس واللاعب فيديريكو بيرنارديسكي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية فأن هذه الصفقة ليست الوحيدة التي يأمل الثنائي في إبرامها رفقة بعضهما البعض، يوفنتوس يأمل في الحصول على المهاجم الشاب أليخاندرو ماركيز على الجانب الأخر يسعى البارسا إلى الحصول على لاعب الوسط ماتيوس بيريرا المعار إلى ديجون الفرنسي.

وأضافت الصحيفة: “الفريفان اتفقا على كل شيء الصفقة ستتم في الأسبوع المقبل، ولا يوجد بها مشاكل ومن الممكن أن تكون تمهيداً لصفقة تبادلية أخرى قبل نهاية السوق”.

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ولم يتعاقد الفريقان مع أي صفقة منذ بداية سوق الانتقالات الشتوية، ويسعيان لسد احتياجتهما قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

برشلونة يستعد اليوم لخوض أول مبارياته تحت قيادة المدرب الجديد للفريق كيكي سيتين، على الجانب الأخر يسعى يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري إلى استمرار فوزه اليوم في الدوري عندما يلاقي بارما.