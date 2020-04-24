أخبار نادي برشلونة

برشلونة يبدأ أولى خطواته الجادة للتعاقد مع فيرنر

24 أبريل، 2020
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فيرنر


كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن بدء نادى برشلونة الإسبانى، مفاوضاته الجادة للتعاقد مع الألمانى تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن الفرنسى إريك أبيدال المدير التقنى فى البارسا، ومساعده رومان بلانيس، عقدا اجتماعا مع والد فيرنر خلال الشهر الماضى فى ألمانيا، قبل أزمة تفشى كورونا وتوقف الدوريات الأوروبية.

وكانت الصحيفة قد أشارت منذ أيام على رغبة برشلونة فى التعاقد مع فيرنر ليكون البديل الأمثل لصفقة الأرجنتينى لصفقة لاوتارو مارتينيز، خاصة فى ظل الصعوبات التى يواجهها مسئولى البارسا، فى المفاوضات مع إنتر ميلان. 

ويرتبط فيرنر بشرط جزائى مع لايبزيج قيمته 60 مليون يورو، بالإضافة إلى تألقه الكبير هذا الموسم، سواء محليا فى الدوري الألمانى أو على مستوى دورى أبطال أوروبا. 

ويواجه منافسة قوية من ناديي ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألمانى، للحصول على خدمات فيرنر، الذى يرتبط بعقد مع ناديه لايبزيج، بعقد حتى صيف عام 2023. 

ويقضى المهاجم صاحب الـ24 عاما، موسما رائعا مع لايبزيج، إذ سجل 27 هدفا، خلال 36 مباراة خاضها فى جميع المسابقات. 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

 

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