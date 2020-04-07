أخبار نادي برشلونة

برشلونة يبلغ راكيتيتش بإدراجه على قوائم الراحلين في الصيف

7 أبريل، 2020
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راكيتيتش


تحدثت تقارير صحفية اسبانية، عن ابلاغ نادي برشلونة لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، بإدراجه في قائمة اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن رار بشلونة يعود إلى تراجع أداء راكيتيتش هذا الموسم بشكل ملحوظ، وتراجع دوره منذ قدوم الهولندي فرينكي دي يونغ الصيف الماضي من أياكس أمستردام.أضافت الصحيفة، أن ما يُعزز من موقف برشلونة أن عقد صاحب 32 عاماً ينتهي في 2021، وبالتالي يريد بيعه هذا الصيف للحصول على بعض عائدمالية، بدلاً من خسارته مجاناً في يونيو 2021.وتابعت الصحيفة : “راكيتيتش يحظى باهتمام إشبيلية الإسباني، وإي سي ميلان الإيطالي، ولكن اللاعب يريد العودة وإنهاء مسيرته في النادي الأندلسي، لكن سيتوجب عليه تخفيض راتبه بشكل كبير لتحقيق هذا الأمر.

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