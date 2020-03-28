أخبار نادي برشلونة

برشلونة يتبرع بـ30 ألف قناع لوزارة الصحة الإسبانية

28 مارس، 2020
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برشلونة يتبرع بـ30 ألف قناع لوزارة الصحة الإسبانية


أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تبرعه بعدد كبير من الأقنعة لوزارة الصحة العامة الإسبانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذى تفشي فى البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة الألاف، وتسبب فى تجميد الانشطة المحلية.

 

كشف نادى برشلونة عبر موقعه الرسمي، عن التبرع بـ 30 ألف قناع لوزارة الصحة العامة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

 

ويحصل برشلونة على هذة الأقنعة من قبل شركة التأمين الصينية (تايبينج لايف إنسورانس)، أحد شركاء النادي الكاتالوني منذ فبراير الماضي، وسترسل هذه المستلزمات إلى دور رعاية المسنين.

 

في حين وصلت الأقنعة المُصنعة في الصين إلى برشلونة بالفعل، حيث يُحاول النادي، مثل جميع الأندية في إسبانيا، المساعدة في مواجهة وباء كورونا.

 

وأطلق برشلونة العديد من المبادرات منذ أن أصبح الوضع حساسًا للغاية، حيث لا يكف لاعبيه عن نصح الناس بالبقاء في المنزل، كما كرس مرافقه لخدمة منظمة الصحة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

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