أخبار نادي برشلونة

برشلونة يتفق على رحيل نجمه الشاب أبيل رويز للدوري البرتغالي

19 يناير، 2020
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برشلونة يتفق على رحيل نجمه الشاب أبيل رويز للدوري البرتغالي
أبيل رويز مع الفريق الأول ببرشلونة ضد نابولي

سبورت 360 – توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق يرحل بموجبه لاعب فريق الشباب بالنادي أبيل رويز ، إلى الدوري البرتغالي في النصف الثاني من الموسم الجاري.

و ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الأحد أن كل شيء أصبح جاهزاً لرحيل رويز عن الكامب نو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليكون ثاني لاعب يرحل عن البلوجرانا في الشهر الجاري بعد خروج جان كلير توديبو مدافع الفريق الأول لفريق شالكة الألماني بنظام الإعارة.

صفقة رحيل أبيل رويز لسبورتنج لشبونة في لحظاتها الأخيرة

و أوضحت سبورت أن اللاعب ينهي تفاصيل انتقاله لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في السويعات المقبلة.

و اتفق البارسا مع لشبونة في الصفقة و بات الاتفاق بين اللاعب و النادي البرتغالي قريباً للغاية حيث تتبقى تفاصيل صغيرة فقط على وصول الصفقة لطريق النور.

و تواجد اللاعب الشاب مؤخراً في مفكرة بحث عدد من الأندية وعلى رأسها فالنسيا و لكن رويز فضل خيار الذهاب للدوري البرتغالي حيث رأى العرض مناسباً له بشكل أفضل.

و في الساعات القليلة الماضية دخل مونبيلييه الفرنسي على خط المفاوضات في محاولة لضم اللاعب لكن فكرته كانت واضحة ولا يريد سوى سبورتنج لشبونة في الوقت الحالي.

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