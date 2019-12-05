برشلونة يتفوق على الريال بقائمة أكثر الأندية تتويجا بجائزة الكرة الذهبية

توج ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين منذ أيام قليلة بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم يوم الاثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.







بهذا التتويج أصبح فريق برشلونة الإسباني هو أكثر نادي توج لاعبيه بجائزة الكرة الذهبية بـ12 مرة، حيث نجح ميسي هذ العام أن يفض الاشتباك مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي توج لاعبيه 11 مرة.







وأصبح ترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية كالتالي بعد فوز ميسي، برشلونة في المقدمة بـ12 مرة، يليه ريال مدريد بـ11 مرة، ثم إسي ميلان ويوفنتوس بـ8 مرات لكل منهما، وأخيراً بايرن ميونخ الألماني بـ5 مرات.







ويعود هذا الفضل بالتأكيد في هذا الأمر إلى ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي نجح أن يتوج بالجائزة 6 مرات، حيث إنه استطاع أن يتفوق على غريمه التقليدي ومنافسه الأول كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي توج بالجائزة 5 مرات.







جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد توج بالكرة الذهبية في أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، وأخيراً عام 2019 متفوقاً على فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الهولندي، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.



