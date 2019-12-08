برشلونة يتلقى أخباراً جيدة في تدريباته بعودة ألبا وسيميدو

موقع سبورت 360- شهدت تدريبات برشلونة الإسباني بعض الأخبار السارة صباح اليوم الأحد قبل يومين من مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان.

وحقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً ومقنعاً مساء أمس السبت على حساب ريال مايوركا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري الإسباني

وبدأ برشلونة سريعاً استعداداته لمباراة الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان المقرر لها مساء يوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو “جوسيبي مياتسا”.

جوردي ألبا ونيلسون سيميدو يعودان قبل مباراة برشلونة القادمة

وشهدت تدريبات برشلونة صباح اليوم مشاركة الظهيرين الأيمن والأيسر نيلسون سيميدو وجوردي ألبا استعداداً للعودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

وغابا سيميدو وألبا عن المباريات الماضية لبرشلونة بسبب الإصابة ليتم تعويضهما بالثنائي جونيور فيربو وسيرجي روبيرتو.

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