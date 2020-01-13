أخبار نادي برشلونة

برشلونة يجد بديل سواريز في دوري الدرجة الثانية

13 يناير، 2020
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برشلونة يجد بديل سواريز في دوري الدرجة الثانية

سبورت 360 – يكثف نادي برشلونة جهوده في الفترة الجارية للتوقيع مع مهاجم جديد، في الانتقالات الشتوية الجارية حالياً.

وتلقى برشلونة ضربة قوية للغاية بعد إصابة مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، وأجرى عملية جراحية في الركبة ستبعده لمدة أربعة أشهر.

ولذا سيدخل النادي ميركاتو يناير الجاري، لشراء مهاجم جديد لتدعيم صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

برشلونة يرغب في التعاقد مع ستواني مهاجم جيرونا

ونقلت صحيفة “دايلي ميل“، عن تقارير إسبانية، إمكانية توقيع برشلونة مع الأوروجوياني كريستيان ستواني، من جاره في مقاطعة كتالونيا فريق جيرونا.

وأكد التقرير أن الصفقة قد تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه استرليني لشراء عقد المهاجم المخضرم بشكل نهائي.

ويملك المهاجم المخضرم البالغ من العمر 33 عاماً، أرقاماً رائعة بتسجيل 16 هدافاً في 18 مباراة له.

وقد يكون سعر اللاعب 21 مليون جنيه استرليني مقارنة بعمره الكبير، خاصة أنه كان متاحاً بحوالي 6 مليون جنيه استرليني في يناير من العام الماضي.

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