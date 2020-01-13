أخبار نادي برشلونة

برشلونة يحتاج مهاجم جديد أم مدافع؟

13 يناير، 2020
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هاي كورة_ يتسأل الكثير ماذا يحتاج نادي برشلونة من صفقات لتدعيم وتعزيز صفوفه حتى يقدر على الفوز بالبطولات مهاجمين ام لاعبي خط وسط ام مدافعين في الفترة الحرجة التي يمر بها النادي ؟

وذكرت العديد من المصادر أن الهزيمة والخروج من كأس السوبر الاسباني بسبب الخط الدفاعي الهاش .

يغيب لويس سواريز مهاجم البارسا قرابة 4 أشهر بعد اجراء جراحة في ركبته الذي كان يعاني منها منذ فترة ويتحامل على نفسه دون راحة ماذا يعني أنه لا يوجد بديل قادر على احراز الاهداف اذا غاب أحد النجوم لعل البديل الاقرب المراهق انسو فاتي


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