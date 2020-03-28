أخبار نادي برشلونة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن برايثوايت

28 مارس، 2020
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الدانماركي مارتن برايثويت


استقر نادي برشلونة الاسباني على تحديد سعر مهاجم الفريق مارتن برايثويت في الموسم المقبل، بعد تلقيه عروض من أندية إنجليزية للحصول على خدماته.

وقدم برايثويت إلى برشلونة من ليجانيس في منتصف الموسم، وبالتحديد في شهر فبراير، في صفقة طوارئ بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي.

وبحسب  صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة لن يبيع برايثويت في سوق الانتقالات القادمة، بمبلغ أقل من 18 مليون يورو بعد تلقيه عروض من أندية وست هام يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب محبوب للغاية داخل غرفة خلع الملابس، أن المدرب كيكي سيستين ليس لديه مانع في بقاءه مع الفريق ولكن قد يرحل في حالة وصول عرض مناسب.

المهاجم الدنماركي صاحب ال  28 عامًا، وسبق له خوض أربع تجارب احترافية، خارج بلاده: “تولوز وبوردو من فرنسا، ميدلزبرة في إنجلترا، وليجانيس الإسباني”.

 

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