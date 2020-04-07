برشلونة يحدد سعر كوتينيو النهائى

حدد نادى برشلونة الإسباني، السعر النهائى لبيع البرازيلي فيليب كوتينيو بعد إنتهاء إعارته مع بايرن ميونخ نهاية الموسم الجاري.



وقرر نادى بايرن ميونخ عدم تفعيل بندء شراء البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة، ومن المقرر عودته إلى “كامب نو” الصيف المقبل.



وفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن برشلونة حدد سعر البرازيلي فيليب كوتينيو بـ 90 مليون يورو، امام كلاً من تشيلسي وليستر سيتي أبرز المهتمين بضم نجم وسط البارسا المُعار إلى بايرن ميونخ.



أضافت، إن برشلونة لا يريد بيع كوتينيو بأقل من 90 مليون يورو، لأنه بخلاف هذا السعر سيتكبد النادي خسائر بشأن العملية في المجمل، لكنهم يعون صعوبة نقله بهذا الرقم.



أوضحت، إن عدد من الأندية الإنجليزية اقترحت التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا على سبيل الإعارة مع خيار شراء غير إلزامي على غِرار تشيلسي، الذي قدم على طاولة البلوجرانا 13 مليون يورو.



تابعت، إن برشلونة يريد إدراج خيار إلزامية الشراء في 30 يونيو 2021، وسيكون بمقابل 60 مليون يورو، وهو الرقم الذي يمكن أن يكون في متناول الأندية المهتمة بضمه.



جدير بالذكر أن كوتينيو لعب 32 مباراة مع بايرن ميونيخ منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.



وينتهى تعاقد البرازيلي فيليب كوتينيو مع برشلونة فى يونيو 2023.