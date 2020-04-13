أخبار نادي برشلونة

برشلونة يحدد مصير نجم وسط ملعبه

13 أبريل، 2020
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برشلونة يحدد مصير نجم وسط ملعبه

في الوقت الذي ازداد فيه الحديث حول رحيل أرتورو فيدال وضم لاوتارو مارتينيز.. ما هو مصير أرتور ميلو؟

أكد نادي برشلونة أن متوسط ميدانه الدولي البرازيلي أرتور ميلو ليس للبيع وأنه مستمر مع برشلونة رغم العروض التي وصلت إليه.

ويخطط برشلونة كحال غيره من الأندية لسوق الانتقالات الصيفية والذي لا يعرف أحد موعده حتى الآن بسبب مستجدات فيروس كورونا.

وحول ذلك، يبدو أن هناك العديد من الأندية المهتمة بضم صانع الألعاب البرازيلي أرتور ميلو، وسط اهتمام برشلونة بمحاولة ضم لاوتارو مارتينيز.

ولكن رغم حاجة برشلونة إلى أموال من أجل الصفقات التي يخطط لها، إلا أنه لن يفقد النجوم البارزين في الفريق مقابل الحصول على أموال.

وحسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة قد أعلن أن أرتور ليس للبيع وأنه سيرفض جميع العروض التي ترغب في ضم النجم البرازيلي.

ويعد باريس سان جيرمان وإنتر وبعض أندية البريميرليج التي لم تتحدد هويتها هم أبرز المهتمين بضم نجم برشلونة الحالي وكورنثيانز السابق.

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يذكر أن برشلونة يعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، ويريد النادي الكتالوني عدم دفع الشرط الجزائي كاملًا من خلال محاولة إقحام أي لاعب في الصفقة.

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