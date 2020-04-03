برشلونة يحدد هذا الموعد لعودة التدريبات الجماعية للاعبين



كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة لاعبى نادى برشلونة الإسبانى، لاستئناف التدريبات الجماعية من جديد خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.







ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن الفريق الكتالونى حدد يوم 18 مايو المقبل موعدا للعودة للتدريبات من جديد بعد تعليق جميع الأنشطة في النادى في مارس الماضى لتأجيل منافسات الدوري الإسباني لأجل غير مسمى.







أضافت الصحيفة أن برشلونة يخطط لاستئناف التدريبات في 18 من الشهر المقبل بعدما حدد فى وقت سابق يوم 27 إبريل الجارى كموعد مبدئي لعودة اللاعبين إلى التدريبات، حيث يتواجد جميع نجوم الفريق حاليا داخل منازلهم كإجراء احترازي.







ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدى ريال مدريد الوصيف.







وكان الفريق الكتالونى أعلن أمس الخميس، خوض مباراة ودية أمام فريق إيجوالادا الكتالونى، والتبرع بعائدات المباراة الخيرية للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.







وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن هذه المبادرة تأتى من جانب النادى الكتالونى للمساهمة فى مكافحة الفيروس ومساعدة المتضررين من انتشار هذا الوباء الذى يغزو العالم حاليا، ولم يكشف برشلونة عن موعد المباراة الودية، نظرا لتوقف الكروى النشاط حاليا فى أغلب دول العالم بسبب الوباء العالمى.







وأضافت الصحيفة أن المباراة الخيرية ستقام على ملعب لي كومیز البلدي في منطقة إيجوالادا التي تعد أكثر المناطق تضررا بفيروس كورونا في إسبانيا وتعانى من أعلى معدلات الوفيات.







وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد إظھار تضامنه مع المنطقة والمجتمع بشكل عام والمساھمة في مكافحة فیروس كورونا المستجد.