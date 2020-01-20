أخبار نادي برشلونة

برشلونة يحسم بديل سواريز ومستقبل راكيتيتش وفيدال في اجتماع اليوم

20 يناير، 2020
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سواريز


يحسم مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني خلال إجتماعاً هاماً اليوم،الأثنين، بديل الأوروجوياني لويس سواريز، الذي يبتعد عن الملاعب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة عاجلة فى الركبة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، فإن إدارة البلوجرانا ستجتمع لتحديد الخيارات المطروحة لتعويض لويس سواريز الذي أجرى عملية جراحية على ركبته في 12 يناير الماضي.

 

أضافت الصحيفة، إن هناك 3 أسماء مطروحة على طاولة برشلونة لتدعيم الهجوم، وهم البولندي كريستوف بيونتك مهاجم ميلان، والإسباني بيدرو رودريجيز من تشيلسي، والإسباني داني أولمو لاعب دينامو كييف الأوكراني.

 

ويعتبر داني أولمو من المرشحين بقوة للعودة إلى برشلونة سواء في الشتاء أو الصيف، لكن النادي لا يريد دفع 30 مليون يورو، بينما ستكون عودة بيدرو أسهل بسبب انتهاء عقده في يونيو القادم، في حين سيكون رحيل  كريستوف بيونتك متوقعاً بعد انضمام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

 

ويرفض برشلونة عودة الإسباني باكو ألكاسير من بوروسيا دورتموند الذي سيواجه منافسة كبيرة مع الدنماركي هالاند.

 

وستتحدث الإدارة عن مستقبل الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال، في ظل العروض القوية للتعاقد معهما من يوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

 

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