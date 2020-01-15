برشلونة يحسم صفقة برازيلية جديدة

سبورت 360 – وضع نادي برشلونة اللمسات الأخيرة على صفقة لاتينية جديدة لتعزيز صفوف الفريق من قارة أمريكا الجنوبية وبالتحديد من الدوري البرازيلي.

ويجيد اللاعب المرغوب فيه من طرف إدارة برشلونة، اللعب في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يتمتع بإمكانيات ضخمة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمات.

التفاصيل المالية لصفقة برشلونة الجديدة:

وبحسب صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، فإن برشلونة يخوض حالياً مفاوضات مع بالميراس بشأن لاعب الوسط ماتيوس فرنانديز، وبالإضافة إلى ذلك، فقد ودّع اللاعب زملاءه في الفريق، في إشارة إلى قرب انتقاله للبارسا.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن الصفقة ستتم مقابل 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين نقداً، على أن يتم دفع 4 ملايين أخرى كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع الفريق الكتالوني.

واستهل فيرنانديز مشواره مع بالميراس على مقاعد البدلاء مع المدربين السابقين سكولاري ومينيزيس، قبل أن يحجز مكانه كأساسي مع آندري لوبيس وفانديرلي لوكسمبورجو.

ولعب ماتيوس مع فريقه السابق بوتافوجو 76 مباراة بين 2016 و2018 سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، بينما ارتدى قميص بالميراس خلال الموسم الحالي، في 11 مباراة بالدوري البرازيلي سجل فيها هدفاً، كما لعب مع مختلف الفئيات السنية لمنتخب بلاده.

ويمتلك برشلونة عدة لاعبين برازيليين في صفوفه، على غرار الحارس نيتو وأرتور ميلو، إضافة إلى المعار فيليب كوتينيو، والظهير الأيمن إيمرسون الذي يلعب حالياً مع ريال بيتيس على أن يأتي للبارسا في الصيف القادم.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

