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برشلونة يحصل على إجابة من رودريغو

22 يناير، 2020
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برشلونة يحصل على إجابة من رودريغو

برشلونة يحصل على إجابة مهاجم فالنسيا

فريق عمل يوروسبورت عربية

22 يناير 2020

وافق المهاجم الإسباني رودريغو -لاعب فالنسيا- على الانتقال إلى برشلونة.

ويبحث برشلونة عن مهاجم قوي لتعويض المصاب لويس سواريز، ولذا فإن الصيغة الأنسب هي إعارة حتى 1 يوليو مع أحقية شراء.
 كانت التقارير تؤكد أن برشلونة قد تحدث مع فالنسيا لبحث إمكانية التعاقد مع رودريغو، وأن العملية كانت تفتقد موافقة اللاعب نفسه.

لكن صحيفة “سبورت” الإسبانية قالت إن اللاعب ووكيل أعماله خورخي مينديز أعطيا الموافقة على الانتقال، وبالتالي فإن كل شيء بانتظار الوصول إلى اتفاق بين الناديين بحيث يكون في متناول إدارة برشلونة.

الصيغة التي يبحث عنها برشلونة هي الإعارة مع أحقية الشراء النهائي وذلك لتفادي المشكلات مع قانون اللعب المالي النظيف.

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ويأمل برشلونة أن يدرج بعض اللاعبين ضمن الصفقة، وأبرزهم أبيل رويز من فريق الشباب.

فيما يطلب فالنسيا أن تكون الصيغة هي إعارة مع إلزامية الشراء.

وسيدفع برشلونة 8 ملايين يورو -كحد أقصى- للقرض، مع 50 مليون يورو قيمة الشراء، وخصم قيمة اللاعبين الشباب الذين يمكن أن يدرجوا في الصفقة.

يعرف رودريغو أنه سيكون مهما لتشكيلة الفريق الكتالوني بسبب إصابة سواريز التي ستمتد عدة أشهر، ويأمل أن يتذوق طعم البطولات والانتقال إلى فريق يتيح له هذه التجربة بعدما كان قريبا من اللعب بقميص أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

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