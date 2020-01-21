برشلونة يحصل على مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية

هل تتم الصفقة هذا الشتاء؟

فريق عمل يوروسبورت عربية

أشارت مصادر إيطالية بعرض تقدم به يوفنتوس إلى برشلونة لإبرام صفقة تبادلية فيهما بينهما خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وتعني الصفقة بحصول البيانكونيري على متوسط الميدان الكرواتي، إيفان راكيتيتش، من صفوف برشلونة بينما ينال النادي الكاتالوني خدمات فريدريكو برنارديسكي.



وقالت يومية “توتو سبورت” الإيطالية إن يوفنتوس حريص على إتمام الصفقة بعد الظهور الباهت لخط وسط الفريق في النصف الأول من الموسم الحالي.

بينما زعمت شبكة “سكاي سبورتس” إن الصفقة لم تدخل حيز المفاوضات الرسمية بعد، رُغم جدية يوفنتوس في الأمر وطلبه 10 ملايين يورو فقط من الجانب الإسباني.

فابيو باراتيشي وهو المدير الرياضي ليوفنتوس، قلل من حدة الصفقة خلال حديث صحفي بحسب ما نقلته موندو ديبورتيفو قبل أيام.. “لقد ظهرت الفكرة في الصيف، لكن الآن لا يوجد اهتمام ملموس”.

وبعد خروج كارليس إلينا إلى ريال بيتيس بنظام الإعارة الجافة، فإن مسألة بقاء راكيتيش باتت حتمية بحسب “سبورت” التي قالت بأن إشراك كيكي سيتيين لخمسة لاعبين في الوسط، سيجبره على استعال أكبر قدر من اللاعبين.

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في سياق متصل زعمت تقارير إعلامية إن خورخي مينديش وكيل أعمال مهاجم فالنسيا، رودريغو مورينو، وفد إلى مدينة برشلونة لإجراء مباحثات رسمية حيال انتقال موكله إلى النادي الكاتالوني.

موسم لويس سواريز انتهى بشكل قطعي، وعلى ما يبدو فإن مسيرته أيضًا شارفت على الإنقضاء مع برشلونة، ووجب التدخل السريع من الإدارة للإتيان بمهاجم يخلفه فيما تبقّى من الموسم.

ويتمتع رودريغو بخبرات واسعة في الليغا، كما أنه لاعب دولي في المنتخب الإسباني وله 8 أهداف من 22 مباراة. فيما سجّل الموسم البائد 15 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة رفقة الخفافيش.

إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية كانت قد اشارت إلى أن إدارة برشلونة لن تكرر تجربة كيفين برنس بواتنغ، وستأتي فقط بأسماء قادرة على حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق.

بالإضافة إلى مورينو، هناك تيمو فيرنر هدّاف البوندزليغا الألمانية والمنافس على الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في أوروبا، إدينسون كافاني هدّاف باريس سان جيرمان التاريخي، وبيير إيمريك أوباميانغ هدّاف أرسنال وأحد المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي.

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