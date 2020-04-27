برشلونة يحصن أنسو فاتي خوفاً من أطماع الأندية الأوروبية



قرر نادى برشلونة الإسباني، تجهيز خطة لتأمين مستقبل الجناح الشاب أنسو فاتي موهبة البلوجرانا، خوفاً من أطماع الأندية الأوروبية.







وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، أن إدارة برشلونة ترفض التخلى عن فاتي حتى فى حالة وجود منافسة قوية على الجانب الهجومى بين أكثر من لاعب، خاصة فى ظل وجود ميسي ولويس سواريز وانطوان جريزمان، وإقتراب قدوم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى ملعب “كامب نو”.







وأكدت الصحيفة، أن مسئولى برشلونة هى مواصلة أنسو فاتي التدريب مع الفريق الأول، وإذا لم يحصل على الفرصة سيلعب لصالح الفريق الثانى.







وشدد برشلونة على مواصلة أنسو فاتي التدريب مع كبار برشلونة، ليونيل ميسي، لويس سواريز، وجيرارد بيكيه، من أجل إكتساب الخبرة وشخصية الفريق الكتالونى.







ويتواجد أنسو فاتي، مثل زملائه في برشلونة داخل الحجر المنزلي منذ 45 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتدرب وفقًا لخطة فردية محكمة، ويتبع الشاب بدقة التعليمات التي يرسلها له النادي كل يوم، على الرغم من أن جرعات التحضير محدودة للغاية.







وقالت الصحيفة، إن أنسو فاتي على إتصال دائم مع مدربي اللياقة البدنية في برشلونة عبر الفيديو، ويتبع خطة التدريب التي أشار إليها الجهاز الفني بقيادة كيكي سيتين، بالإضافة إلى النظام الغذائي، والذي لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

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