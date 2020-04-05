برشلونة يخسر 100 مليون يورو في بيع كوتينيو

سبورت 360 – سيضطر نادي برشلونة الإسباني لبيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني رغم الخسارة الكبيرة المتوقعة عند التخلي عن اللاعب.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أن النادي الإسباني من المحتمل أن يخسر حوالي 105 مليون يورور في بيع لاعبه بعدما دفع مبلغا ضخما لخطفه من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.

ولم يتمكن اللاعب من تقديم المستوى المنتظر منه في ملعب الكامب نو لذلك قرر النادي إرساله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط إلى البافاري الصيف الماضي، ورغم أن اللاعب لم يظهر بشكل سيئ مع البايرن لكن النادي الألماني لا يريد دفع 120 مليون يورو لإبقاءه في صفوف الفريق.

برشلونة يضطر لبيع كوتينيو مقابل 60 مليون يورو فقط

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيضطر لبيع اللاعب مقابل 60 مليون يورو فقط الأمر الذي سيكلفه خسارة ضخمة.

ويعد المدرب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي أحد أكبر المعجبين بقدرات كوتينيو ويريد تدعيم خط الوسط الهجومي باللاعب البرازيلي.

ويحظى تشيلسي بعلاقة ممتازة مع كيا جورابشيان وكيل أعمال كوتينيو، وهو الأمر الذي يجعله يملك ميزة على جميع الأندية الأخرى التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب.

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