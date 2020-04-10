برشلونة يخطف موهبة ريال سوسيداد



كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع الواعد داني رودريجيز صاحب الـ 14 عاما لاعب فريق ريال سوسيداد.



ذكرت صحيفة “داريو سبورت”، أن البارسا ينوي ضم اللاعب الشاب لقطاعات الناشئين بالنادي تمهيدا للاعتماد عليه في الفريق الأول مستقبلا.



ويحظى رودريجيز باهتمام العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه فضل في النهاية الانتقال للنادي الكتالوني.



ويجيد اللاعب الأعسر اللعب في مركز الجناح وفي عدة مراكز في خط الوسط.من جانبه، يسعى سوسيداد لتعويض رحيل رودريجيز عبر التعاقد مع داني دياز النجم الصاعد لراسينج سانتاندير.



