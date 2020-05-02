برشلونة يدرس العودة للتدريبات الأربعاء المقبل استعدادا لاستئناف الدورى



أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن نادى برشلونة يخطط للعودة للتدريبات الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف الدورى الإسبانى فى نسخته الحالية التى توقفت فى مارس الماضى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.



وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن كيكى سيتين يخطط لعودة اللاعبين للتدريبات يوم 6 مايو الجارى، مضيفة أن المران سيكون بشكل فردى مع أخذ أقصى قدر من الاحتياطات اللازمة تجنبا لتفشى الوباء العالمى.



أضافت الصحيفة أن اللاعبين سيخضعون للخطة التى وضعها سيتين وجهازه الفنى وفقا للتعليمات الصحية والبروتوكول الذى تم وضعه لاستئناف النشاط الرياضى من جديد فى إسبانيا.



أشارت الصحيفة إلى أن كيكى سيتين يسعى لعودة التدريبات الأربعاء المقبل مع خضوع أعضاء الطاقم الفنى فى البداية للاختبارات فى المدينة الرياضية “خوان جامبر” وهى الخطوة الأولى قبل بدء مرحلة التدريبات من جديد، كما يخضع الثنائى برايثوايت ودى يونج للفحوصات بعد عودتهما من الدنمارك وهولندا على الترتيب.



من ناحية أخرى، يخطط جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، للدخول فى مفاوضات جديدة مع لاعبى الفريق الكتالونى من أجل تخفيض آخر للرواتب خلال الفترة المقبلة.



وذكرت شبكة “ABC” الإسبانية أن بارتوميو يعتبر تخفيضات الرواتب الأخيرة التى وافق عليها اللاعبون غير كافية، علماً بأن قيمتها بلغت 30 مليون يورو، مشيرة إلى أنه يسعى للتفاوض من جديد داخل غرفة خلع الملابس على تخفضيات أخرى.



وأضافت الشبكة أن ميزانية نادى برشلونة هذا الموسم تصل إلى مليار و47 مليون يورو، لكنه يبدو أنه لن يصل إليها بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة لتفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.



وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة يملك أعلى سقف للأجور فى الدورى الإسبانى ويصل إلى 671 مليون يورو، مقابل 641 مليون يورو لنادى ريال مدريد، و349 لأتلتيكو مدريد، و185 مليون يورو لإشبيلية.









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