أخبار نادي برشلونة

برشلونة يدرس عدم استئناف الموسم

24 أبريل، 2020
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برشلونة يدرس عدم استئناف الموسم

يدرس نادي برشلونة إمكانية رفض خوض أي مباراة خلال الموسم الجاري سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني يدرس عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل على أن تعود الليجا بحلول شهر يونيو وتنتهي قبل أغسطس لخوض مباريات التشامبيونزليج.

كما بدأت الأندية إجراء فحوصات فيروس كورونا على جميع اللاعبين بصورة دورية للتأكد من سلامتهم.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إنّ برشلونة يدرس حاليًا فكرة عدم الاستمرار في خوض باقي المباريات خوفًا على السلامة العامة للاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ القلق نابع من رفض عدد من الأندية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على اللاعبين مما قد يهدد السلامة العامة.

وأوضحت أنّ إدارة النادي الكتالوني لا ترى ضرورة الاستعجال للعودة إلى المباريات قبل التأكد بصورة كاملة من تعافي الجميع.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت إمكانية رفض ريال مدريد المشاركة في الدوري حتى إيجاد علاج لكورونا.

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