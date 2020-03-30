أخبار نادي برشلونة

برشلونة يدرس عرض جونيور فيربو لضم مهاجم إنتر ميلان

30 مارس، 2020
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مارتينيز


يدرس نادى برشلونة الإسبانى، عرض خدمات الإسبانى جونيور فيربو الظهير الأيسر للفريق لإنهاء صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى بعد اهتمام عدة أندية بضمه وعلى رأسها برشلونة الإسباني.

 

أثار لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان اهتمام نادى برشلونة عقب توهجه التهديفى مع إنتر ميلان فى الموسم الجارى قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

 

وفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت ” الإسبانية، فإن الإسبانى جونيور فيربو الخيار الأمثل من أجل عرضه على مسئولى إنتر ميلان الإيطالى لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى برشلونة الإسباني فى الموسم الجديد.

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