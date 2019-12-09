برشلونة يرد على صفعة نيمار

برشلونة يحضر لصدمة البرازيلي

يوروسبورت عربية

ينوي نادي برشلونة التفكير في التراجع عن فكرة ضم اللاعب الدولي البرازيلي “نيمار” في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع تغييرات عديدة في خطة التعاقدات.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من البيت الكتالوني فإن إدارة النادي في الوقت الحالي تميل لفكرة ضم لاوتارو مارتينيز اللاعب الأرجنتيني الشاب من أجل منافسة لويس سواريز في خط هجوم النادي في السنوات المقبلة.

إقرأ أيضا..قبل الكلاسيكو.. ميسي يرعب زيدان

ويدرس البرسا عدم التحرك لضم نيمار بنهاية الموسم لاسيما وأن الفرنسي أنتوان غريزمان يقدم مستويات مميزة في الوقت الحالي وانسجم بشكل كبير مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويدعم ليونيل ميسي فكرة استمرار غريزمان بصفة أساسية في الخط الهجومي للبرسا وذلك عقب تألق اللاعب الفرنسي الدولي وتسجيله هدف في شباك بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال الأوروبي وهدف آخر في مرمى ريال مايوركا بالدقيقة السابعة من لقاء السبت في الدوري الإسباني مستغلا تمريرة الحارس الألماني الدولي مارك اندري تير شتيغين.

ويعتقد مسؤولي برشلونة أن نيمار أصبح لاعب كثير المشاكل بجانب إصابات اللاعب التي لا تتوقف في الفترة الماضية هذا إلى جانب راتبه المرتفع ورفض باريس سان جيرمان التخلي عنه بأقل من 150 مليون يورو.

ويرى برشلونة أن التعاقد مع نيمار مخاطرة كبيرة وأن الحل الأمثل هو ضم لاعب شاب بقدرات لاوتارو مارتينيز مع العمل من أجل تطوير أداء آنسو فاتي والسعي لحل مشاكل عثمان ديمبيلي البدنية بجانب منح الثقة لمواطنه أنتوان غريزمان.

ويعد حلم نيمار الأكبر في الوقت الحالي هو العودة للعب من جديد في صفوف فريق ملعب كامب نو وهو الفريق الذي تعرض لصفعة مدوية من قبل البرازيلي في صيف 2017 عندما قرر الذهاب لباريس سان جيرمان في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو وهي قيمة كسر عقد اللاعب انذاك.

ويخطط برشلونة للرد على صفعة نيمار للنادي في صيف 2017 من خلال رفض رحيله في الصيف المقبل والاكتفاء بحل مشاكل الفريق من الجانب الهجومي عن طريق ضم لاوتارو مارتينيز لتعزيز صفوف الفريق بلاعب شاب يمتلك حاسة تهديفية كبيرة.