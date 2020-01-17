برشلونة يستعد لخطف صفقة سوبر من الدوري الأسباني !

هاي كورة_ برشلونة يدرس التوقيع مع لاعب وسط فياريال إيفان مورانتي صاحب الـ19 عام عقده ينتهي في يونيو القادم وله حرية التفاوض مع الأندية الأخرى .

مانشستر سيتي أيضاً ينتظر اللاعب وبرشلونة على دارية بـ اهتمام النادي الانجليزي كما إن برشلونة يفكر في خطف لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني سانتياجو راموس .

خورخي أميل رئيس بوكا جونيورز قال ” سانتياجو راموس لاعب رائع ولم نجدد عقده بإمكانه الخروج إلى برشلونة مجاناً خلال 6 أشهر, سنعاقب من ارتكب هذا الخطأ !