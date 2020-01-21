أخبار نادي برشلونة

برشلونة يستقر على أوباميانج لتعويض غياب سواريز

21 يناير، 2020
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سواريز


استقرت إدارة نادى برشلونة الإسباني على بديل لويس سواريز مهاجم البارسا، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إجراء اللاعب الأوروجوايانى عملية جراحية فى الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، وأجرى سواريز عملية جراحية بالركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الكتالونى.

 

ووفقاً لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن الدولى الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وصاحب الـ 30 عاماَ هو المرشح الأول لتعويض لويس سواريز فى هجوم البلوجرانا بعد إجرائه لجراحة الصليبي. 

 


 

وينتهي عقد الدولى الجابوني إيميريك أوباميانج مع آرسنال بانقضاء الموسم المقبل، إلا أن النقص العدد الذي يعاني منه الجانرز في هذا المركز، وموقف الفريق بالبريميرليج هذا الموسم، ربما يصعب إمكانية إتمام الصفقة خلال الشهر الجاري.

 

أوضحت الصحيفة، إن برشلونة الإسباني مطالب بتقديم عرض جيد لآرسنال، من أجل حسم الصفقة في إنتقالات يناير الجاري.  

 

وستكون رغبة الجابوني إيميريك إوباميانج مهاجم أرسنال حاسمة بشكل كبير تجاه عرض برشلونة، ففي حالة طلبه الرحيل، سيكون آرسنال في موقف حرج للغاية، وربما يضطر النادي اللندني للموافقة.

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