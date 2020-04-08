برشلونة يستقر على إعادة إيمرسون الموسم المقبل



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادى برشلونة الإسبانى يسعى لإعادة لاعبه المعار إلى ريال بيتيس، إيمرسون فى الصيف المقبل.



ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إيمرسون أقنع بشدة كيكى سيتين المدير الفنى لـ برشلونة بشدة ، حيث يخطط النادى الكتالونى لبيع البرتغالى نيلسون سيميدو فى الصيف والتعاقد معه فى العام الحالى 2020.



وينتهى عقد إعارة إيمرسون فى يونيو 2021، وتشير مصادر إلى أن البارسا يمكنه استعادة اللاعب البرازيلى فى الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو، وهو مات تم الاتفاق عليه بين إدارة ريال بيتيس مع نظيرتها فى برشلونة.



