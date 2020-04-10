برشلونة يصدر بيانا رسميا للرد على مزاعم نائبه السابق



أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا، ينفي خلاله تصريحات نائب الرئيس السابق إميلي روسو والتي اتهم فيها الرئيس جوسيب ماريا بارتيميو بالفساد، وأنها ادعاءات خطيرة لا اساس لها من الصحة.



وجاء في بيان النادي الكتالوني :”في مواجهة الاتهامات الخطيرة التي لا أساس لها التي وجهها صباح اليوم السيد إميلي روسو ، نائب رئيس النادي المؤسسي السابق ، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام ، ينفي برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد ، وبالتالي يحتفظ بالحق في رفع الدعاوى الجنائية التي قد تتوافق مع سياسته”.



“لشركة المسؤولة عن ملف قضية السوشال الميديا لدى PWC وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها، الإستقالات في الأمس اتت نتيجة تعديل للمجلس من قبل بارتيميو وسيتم الانتهاء منه في الايام القادمة”.

وكان نائب رئيس نادى برشلونة المستقيل، إميلي روسو، قد أكد أن خزينة النادى الكتالوني تعرضت للسرقة خلال الفترة الماضية وهو ما سوف يجعل 3 أعضاء جدد يتقدمون باستقالات جديدة.



وقرر 6 أعضاء من مجلس إدارة البارسا، التقدم بإستقالتهم بعد طلب رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو ذلك، فى ظل رغبته بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.



وقال روسو في تصريحات لصحيفة “lavanguardia” الإسبانية: “أعتقد أنّ شخصًا ما وضع يده في الخزينة، لا أعرف من هو، ولا أعرف ما إذا كان بارتوميو يعرف ذلك أم لا، ولكن الأمر واضح بالنسبة لي”.







