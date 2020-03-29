برشلونة يعرض تخفيض عقود لاعبيه 70%



لا يزال قرار تحفيض رواتب لاعبي فريق برشلونة الإسباني، معلقاً بسبب عدم وصول إدارة النادى إلى صيغة إتفاق مع اللاعبين حتى الأن.







وعرض مسئولو برشلونة تخفيض الرواتب بنسبة 70% على اللاعبين، للتعامل مع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف المسابقات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن لم يحصل على الموافقة النهائية من لاعبيه حتى الآن.







ذكرت صحيفة “ماركا”الإسبانية، إن لاعبي برشلونة سيضطرون للموافقة على قرار إدارة النادى بتخفيض الرواتب، خاصة وأن صورتهم وسمعتهم ستكون على المحك، إذا لم يقدموا لفتة إيجابية أمام هذه الأزمة العالمية.







ويأتى قرار برشلونة بتخفيض الرواتب، بسبب تكبد خسائر تصل إلى 100 مليون يورو والأمر نفسة بالنسبة للمنافس التقليدي لريال مدريد.







أكدت الصحيفة، إن رفض لاعبي برشلونة، لقرار خفض الرواتب يعود لوجود شكوك بأن ذلك سببه الإدارة السيئة من قبل مجلس النادي الكتالوني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، خاصة وأن ريال مدريد لم يجبر لاعبيه على هذا القرار حتى الأن.







إختتمت الصحيفة، إنه إذا كان قرار تخفيض الرواتب فى يد للاعبين، وبناءاً عليه لن يوافقوا على تخفيض رواتبهم ستكون خطوة انتحارية في أعين بعض المشجعين الذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم، وحتى أقاربهم الذين توفوا بسبب فيروس كورونا.