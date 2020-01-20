برشلونة يعقد اجتماعاً لإيجاد بديل سواريز وثلاثة أسماء مطروحة

سبورت 360 – أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن عقد مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني اجتماعاً اليوم الإثنين للتباحث حول التوقيع مع مهاجم جديد، لتعويض غياب الأوروجوياني لويس سواريز، الذي يبتعد عن الملاعب لأربعة أشهر بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

وستجتمع إدارة برشلونة لتحديد الخيارات المطروحة لتعويض لويس سواريز الذي أجرى عملية جراحية على ركبته في 12 يناير الماضي.

برشلونة يبحث حول بديل سواريز ومستقبل راكيتيتش وفيدال

وهنالك ثلاثة أسماء مطروحة على طاولة برشلونة كما أكدت الصحيفة الكتالونية، وهم البولندي كريستوف بيونتك مهاجم ميلان، والإسباني بيدرو رودريجيز من تشيلسي، والإسباني داني أولمو لاعب دينامو كييف الأوكراني.

ويعتبر داني أولمو من المرشحين بقوة للعودة إلى برشلونة سواء في الشتاء أو الصيف، لكن النادي لا يريد دفع 30 مليون يورو، بينما ستكون عودة بيدرو أسهل بسبب انتهاء عقده في يونيو القادم، في حين سيكون رحيل بيونتك متوقعاً بعد انضمام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ويرفض برشلونة عودة الإسباني باكو ألكاسير من بوروسيا دورتموند الذي سيواجه منافسة كبيرة مع الدنماركي هالاند.

وستتحدث الإدارة عن مستقبل الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال، في ظل العروض القوية للتعاقد معهما من يوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

