أخبار نادي برشلونة

برشلونة يعلن إصابة حارسه في مباراة كأس ملك إسبانيا

23 يناير، 2020
0
برشلونة يعلن إصابة حارسه في مباراة كأس ملك إسبانيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة حارس مرمى الفريق البرازيلي نوربيرتو نيتو، في مباراة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

نيتو كان قد شارك رفقة فريقه أمام أيبيزا في ثمن نهائي كأس الملك، في المباراة التي فاز بها البارسا بهدفين مقابل هدف في الثوان الأخيرة.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق برشلونة عبر تويتر بأن اللاعب يشتكي من آلام على مستوى الكاحل الأيسر.

في الدقائق الأخيرة – جريزمان يُنقذ برشلونة ويتجاوز أيبيزا في كأس الملك
 

وأضاف: “من المقرر غداً أن يتم إجراء فحوصات بشكل أكبر على قدم اللاعب لمعرفة تشخيص الإصابة بشكل دقيق”.

الحارس البرازيلي شارك اليوم بدلاً من الحارس الأساسي الألماني تير شتيجن لإراحته لمباراة فالنسيا المقبلة في الدوري، لكننه شعر بآلام قوية في نهاية المباراة، ليعلن الفريق إصابته فيما بعد.

برشلونة شارك بالتشكيل الأصغر سنًا له خلال الموسم الجاري، إذ بلغ متوسط الأعمار 25 عامًا و22 يومًا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في الدوري الإسباني بالتساوي في النقاط مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إسبانيا إصابة برشلونة حارسه في كأس مباراة ملك يعلن

إقرا أيضا

Photo of غريزمان يجنب برشلونة الإحراج ويقوده إلى ثمن النهائي

غريزمان يجنب برشلونة الإحراج ويقوده إلى ثمن النهائي

23 يناير، 2020
Photo of أهداف وملخص مباراة إيبيزا ضد برشلونة في كأس إسبانيا

أهداف وملخص مباراة إيبيزا ضد برشلونة في كأس إسبانيا

23 يناير، 2020
Photo of فيديو: شاهد هدفي غريزمان بشباك إيبيزا

فيديو: شاهد هدفي غريزمان بشباك إيبيزا

23 يناير، 2020
Photo of فرينكي دي يونج.. قائد الانقلاب على فالفيردي

فرينكي دي يونج.. قائد الانقلاب على فالفيردي

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق