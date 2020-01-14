برشلونة يعلن تعيين خليفة فالفيردي

برشلونة يعلن تعيين المدرب الجديد خلفا لفالفيردي

فريق عمل يوروسبورت عربية

أعلن نادي برشلونة عن تعيين كيكي سيتين مدربا جديدا خلفا لأرنيستو فالفيردي المقال.

عقد المدرب السابق لريال بيتيس سيكون لمدة عامين ونصف، أي حتى صيف 2022.

ويأتي ذلك عقب إعلان النادي الكاتالوني عن فسخ عقد المدرب أرنيستو فالفيردي بعد مسيرة استمرت أكثر من عامين.

تولى فالفيردي تدريب النادي الكتالوني قبل موسم 2017-2018 خلفا للويس إنريكي، فنجح في الفوز بالدوري الإسباني مرتين، والفوز بكأس ملك إسبانيا، وبالسوبر الإسباني، لكنه أقصي بشكل مهين من دوري أبطال أوروبا موسمين على التوالي، الأولى أمام روما 0-3 بعد أن فاز ذهابا 4-1، والثانية من ليفربول 0-4 بعدما كان قد فاز في كامب نو 3-0، كما خسر الموسم الماضي كأس ملك إسبانيا بهزيمة من فالنسيا في النهائي.

لم يحظَ مدرب أتلتيك بلباو السابق بشعبية كبيرة لدى المشجعين الذين اعتبروا أسلوبه لا يتناسب مع تقاليد النادي، لكنه حظي بدعم اللاعبين وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم تراجع المستوى الفني للفريق وتذبذب النتائج خاصة خارج الديار فقد ظلت إدارة البلوغرانا مصرة على الاستمرار مع فالفيردي والذي كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن الهزيمة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني كتب كلمة النهاية.

يوم الإثنين وعقب الحصة التدريبية، اجتمع المدرب البالغ من العمر 55 عاما برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك الى ملعب “كامب نو” حيث شارك في اجتماع استمر لنحو 3 ساعات لمجلس إدارة النادي بحضور مسؤولين مثل المدير التنفيذي أوسكار غراو، والمسؤول الفني خافيير بورداس، ونائب الرئيس جوردي كاردونر والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال، قبل الاستقرار على القرار.