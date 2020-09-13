برشلونة يعلن مواجهة إلتشي فى كأس جوان جامبر 19 سبتمبر



أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، عن موعد مباراة كأس جوان جامبر لعام 2020، والتى تقام سنوياً ضمن الإستعدادات النهائية للموسم الجديد.







وأشار برشلونة عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن كأس جوان جامبر لعام 2020 سيكون بين برشلونة وإلتشي يوم 19 سبتمبر المقبل على ملعب كامب نو، وسيتم إذاعة المباراة على قناة برشلونة الرسمية.







وحقق برشلونة انتصاره الأول تحت قيادة رونالد كومان على ناستيك تاراجونا بنتيجة 3-1 خلال المباراة الودية التي أقيمت بالأمس على ملعب يوهان كرويف، وسجل أهداف الفريق الكاتالوني كل من عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو.







وكان برشلونة قد حقق لقب كأس جوان جامبر الأخير بتغلبه على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1 في 4 أغسطس عام 2019.







