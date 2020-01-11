برشلونة يعيش كابوساً دفاعياً لم يشهده منذ 5 مواسم

سبورت 360- يعيش فريق برشلونة فترة صعبة للغاية مليئة بعدم الاستقرار الفني وتذبذب كبير في المستوى بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، الأمر الذي يؤثر بالسلب على نتائج المباريات.

وخرج برشلونة من بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الخميس الماضي على يد أتلتيكو مدريد عندما سقط خاسراً بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتها على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية في نصف نهائي المسابقة الإسبانية.

وقدم برشلونة مستوى دفاعي كارثي للغاية بقيادة الثنائي جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي، الأخطاء التي أدت إلى استقبال 3 أهداف في شوط واحد وضياع مجهود خط الهجوم.

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد هي استمرار للمستويات الضعيفة التي يقدمها دفاع برشلونة هذا الموسم، حيث قبل مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني كان النادي الكتالوني قد استقبل هدفين في مباراة الفريق ضد إسبانيول والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

برشلونة وأرقام دفاعية كارثية لم يشهدها الفريق منذ 5 مواسم

برشلونة بعد هذه الفترة من الموسم سجل رقماً دفاعياً كارثياً لم يحققه منذ 5 مواسم كاملة تحديداً منذ موسم 2014/2015 تحت قيادة لويس إنريكي.

النادي الكتالوني بعد مباراة أتلتيكو مدريد استقبل 30 هدفاً في جميع المسابقات هو الرقم الأعلى منذ 5 مواسم خلال هذه الفترة الموسم.

في موسم 2014/2015، برشلونة استقبل خلال نفس الفترة الحالية 21 هدفاً في مختلف البطولات، وفي الموسم الذي تلاه 2015/2016 استقبلت شباك النادي الكتالوني 24 هدفاً، أكثر بهدف من موسم 2016/2017.

ويعد موسم 2017/2018 هو الأنجح على المستوى الدفاعي لنادي برشلونة حيث استقبلت شباك النادي الكتالوني خلال نفس الفترة 13 هدفاً فقط في جميع المسابقات، قبل أن يبدأ الترنح من الموسم الماضي واستقبال 26 هدفاً.

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