أخبار نادي برشلونة

برشلونة يفشل في إنهاء عملية فسخ عقد إرنستو فالفيردي اليوم

14 يناير، 2020
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برشلونة يفشل في إنهاء عملية فسخ عقد إرنستو فالفيردي اليوم
إرنستو فالفيردي

سبورت 360 – كشف راديو كتلونيا أن نادي برشلونة الإسباني فشل في إنهاء عملية فسخ عقد مديره الفني، إرنستو فالفيردي اليوم، ليتأجل الموضوع إلى يوم غد –الثلاثاء-.

وتسارعت الأحداث بشدة خلال الأيام القليلة الماضية عقب توديع البرسا لمسابقة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت منافساتها في المملكة العربية السعودية في جدة هذا العام من الدور نصف النهائي بعد الخسارة على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة.

الغريب أن برشلونة قدم ربما أفضل 75 دقيقة هذا الموسم في مباراة الأتلتي، ولكن في آخر ربع ساعة، استعاد البلوجرانا ذكريات الانهيار في ملعب أنفيلد ضد ليفربول الإنجليزي الموسم المنصرم وعلى الأولمبيكو هناك في إيطاليا أمام روما في الموسم قبل الماضي، ليفرط في تقدم 2-1 ويخسر في النهاية 2-3.

إرنستو فالفيردي لا يزال مديراً فنياً لـ برشلونة وإنهاء فسخ عقده غداً

راديو كتلونيا أشار إلى أن البرسا سوف ينهي غداً كافة الأمور المتعلقة بفسخ عقد صاحب الـ 55 عاماً، وعليه، فإن فالفيردي لا يزال هو المدير الفني للبلوجرانا.

وأصبح المدرب الإسباني المخضرم، كيكي سيتين هو المرشح الأول لخلافة فالفيردي بعد رفض كل من تشافي هيرنانديز ورونالد كومان تدريب برشلونة في الوقت الحالي.

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