برشلونة يقرر العودة للتدريبات غدا بعد خضوع اللاعبين لفحوصات الطبية



أعلن نادى برشلونة الإسبانى، عودة اللاعبين لخوض التدريبات في المدينة الرياضية من جديد بدءا من غدا الأربعاء تمهيدا لاستئناف الدوري الإسبانى مرة أخرى بعد توقفه منذ مارس الماضى لتفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.







ذكر البيان الرسمي الذى نشره نادى برشلونة عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن يخضع اللاعبين لفحوصات طبية داخل النادى غدا الأربعاء للتأكد من سلامتهم بعد فحص مرافق النادى اليوم الثلاثاء.







أضاف البيان أنه سيجرى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الاختبارات الطبية غدا الأربعاء لضمان خلوهم من فيروس كورونا، قبل انطلاق التدريبات بشكل فردى خلال الأيام القادمة.







ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.







وكانت رابطة أندية الدوري الإسباني “الليجا”، أعلنت أمس الاثنين، عن عودة الأندية إلى التدريبات خلال الأسبوع الحالى، ومن المقرر أن تستأنف المنافسات خلال شهر يونيو المقبل، من أجل استكمال الموسم الحالى 2019 – 2020.







وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا رسميا قالت فيه: “أندية الليجا تعود للتدريب هذا الأسبوع، بعد موافقة وزارة الصحة على العودة إلى التدريب الرياضي”.







وأضاف الرابطة: “وفقًا لبروتوكول العودة إلى التدريب الذى طوره مع خبراء طبيين، بدأ التدريب الفردي للاعبين المحترفين من الدرجتين، بمجرد إجراء النوادي لاختبارات طبية”.







ويمكن للاعبين العودة إلى جلسة تدريب فردية في 4 مايو بخطة خفض التصعيد التي ستحتوى على أربع مراحل، تستمر كل منها أسبوعين على الأقل، والتى يجب أن تؤدي إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية بحلول نهاية يونيو.







وتوقفت المنافسات فى إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فى منتصف شهر مارس الماضى.

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