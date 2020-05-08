أخبار نادي برشلونة

برشلونة يقرر تصعيد رونالد للفريق الأول

8 مايو، 2020
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برشلونة يقرر تصعيد رونالد للفريق الأول

هاي كورة_قرر برشلونة تصعيد المدافع الأوروغوياني الشاب رونالد أراوخو للفريق الأول بشكلٍ رسمي، فور حصوله على الجنسية الإسبانية في شهر أغسطس المقبل.

وكان المدافع الواعد انضم إلى صفوف برشلونة العام الماضي مقابل 1.7 مليون يورو، هذا المبلغ قد يرتفع إلى 5 مليون يورو من خلال المتغيرات، كما أن هناك شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو !،

ويتمتع أراوخو بطول القامة، القوة الجسمانية والحضور القوي، وكان ضمن رحلة اليابان خلال الفترة التحضيرية للموسم، كما بدأ مباراة فيسيل كوبي.

جدير بالذكر أن عند تصعيد أراوخو إلى الفريق الأول، فإن الشرط الجزائي سيتضاعف من 100 مليون يورو إلى 200 مليون يورو.


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