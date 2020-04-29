برشلونة يلعب بورقة آرثر لضم بيانيتش



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادى برشلونة الإسبانى، يملك فرصة جديدة سانحة للتعاقد مع الدولى البوسنى ميراليم بيانيتش نجم وسط فريق يوفنتوس الإيطالى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ويستهدف اليوفى الحصول على خدمات البرازيلي آرثر ميلو صاحب الـ 23 عاماً لاعب وسط برشلونة، بناء على توصية من المدرب ماوريسيو سارى.



ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن البوسنى ميراليم بيانيتش هو اللاعب المثالى لتعويض رحيل أرثر ميلو عن صفوف البلوجرانا، نظراً لتمريراته المتقنة والقدرة على التسديد من خارج منطقة الجزاء بالإضافة إلى دوره الحيوى فى وسط الملعب.



وأكدت الصحيفة، أن النادى الكتالونى حاول التعاقد مع بيانيتش فى 3 مرات سابقة، لكن الباريا لم ينجح فى مساعيه فى المقابل، قرر مسئولى برشلونة بيع البرازيلي أرثر ميلو بعدان فشله فى إثبات قدراته مع البلوجرانا، بالإضافة إلى سلسلة إصاباته المتكررة ومخالفة القواعد الداخلية للنادى فى أكثر من مناسبة، وهو ما قد ينتهى بصفقة تبادلية بين الطرفين.





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