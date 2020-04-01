برشلونة يمتمسك بالتعاقد رافاييل جيريرو خلال الانتقالات الصيفية



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى برشلونة مازال متمسك بفكرة التعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي رافاييل جيريرو، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة المقبلة.







ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة أجرى مفاوضاته مع جيريرو في عام 2016 عندما غادر فريقه لوريان لكنه فشل في إتمام الصفقة، حيث كان وجود جوردى ألبا سببا رئيسيا في قرار اللاعب برفض العرض والانضمام لصفوف الفريق الألماني.







أضافت الصحيفة أنه بعد مرور 4 سنوات مازالت الاتصالات مفتوحة بين برشلونة والظهير الأيسر البرتغالى، موضحة أنه لابد من تعزيز الجبهة اليسرى للفريق الكتالونى خاصة مع تقدم ألبا في السن وبلوغه عامه الـ31.







أشارت الصحيفة أن جيريرو الذى يعيش موسمه الرابع مع دورتموند واصلت قيمته التسويقية في الزيادة خاصة في الموسم الماضى، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهما، مضيفة أن الفريق الألماني اشترى اللاعب مقابل 12 مليون يورو ووصل سعره مؤخرا لنحو 25 مليون يورو.







ووكان نادى بوروسيا دورتموند أعلن رسمياً في أكتوبر من العام الماضى، عن تجديد عقد ظهيره الأيسر البرتغالي رافاييل جيريرو لينتهي فى يونيو 2023 بدلاً من يونيو 2020.







كان رافاييل جيريرو صاحب 25 عاماً قد انتقل للعب في صفوف بوروسيا دورتموند صيف عام 2016، قادماً من فريق لوريان الفرنسي، وبات اللاعب أحد أهم لاعبى أسود الفسيتفاليا والظهير الأيسر الأساسي لمنتخب البرتغال.







من جانبه، علق جيريرو فور تجديد عقده قائلاً،: “فريق كبير وعظيم، حيث أشعر هنا بالارتياح أنا وعائلتي طوال الثلاث سنوات الماضية”، وأضاف: “سأفعل كل شيء من أجل تحقيق أهداف هذا النادي”.