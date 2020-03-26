أخبار نادي برشلونة

برشلونة يمنع نيمار من اللجوء للفيفا للانتقال إليه

26 مارس، 2020
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برشلونة يمنع نيمار من اللجوء للفيفا للانتقال إليه

هاي كورة – بعدما كان برشلونة يرتكن على لجوء نيمار للمادة الـ 17 في قوانين الفيفا بالنسبة لانتقالات اللاعبين والتي تنص على دفع قيمة تعويضية تقارب قيمة اللاعب لناديه فان الأمور قد انقلبت رأسًا على عقب بعد أزمة فايروس كورونا .

ففي حالة لجوء نيمار لهذا البند كان برشلونة سيدفع 180 مليون يورو ، وهو أمر صعب في الوقت الحالي ، قد يسبب كارثة في غرفة الملابس خاصة مع اتجاه النادي لتخفيض الرواتب لذا فسيلجأ برشلونة للتفاوض مع باريس سان جيرمان بدلًا من لجوء اللاعب للفيفا .


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إليه اللجوء برشلونة للانتقال للفيفا من نيمار يمنع

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