برشلونة ينافس مانشستر سيتي على ضم لاعب فياريال

سبورت 360 – دخل نادي مانشستر سيتي في صراع مع نظيره برشلونة، للحصول على لاعب الوسط الإسباني الشاب إيفان مورانتي، لاعب نادي فياريال.

ويبحث مانشستر سيتي عن بناء جيل قوي للمستقبل، مع إمكانية رحيل أسطورته الإسبانية ديفيد سيلفا بنهاية الموسم الجاري، بعدما كان الدعامة الأساسية لوسط الملعب لمدة عقد من الزمن.

برشلونة ومانشستر سيتي في منافسة لضم إيفان مورانتي

وكشفت صحيفة “تليجراف” الإنجليزية، أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط إسبانيا تحت 19 سنة إيفان مورانتي.

وأثار لاعب فريق فياريال ب، إعجاب الجميع في مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يغادر بعد استهدافه من قبل كبار الأندية في أوروبا، حيث تم تحديد سعره بـ 6 مليون جنيه استرليني.

وسيواجه مانشستر سيتي مهمة صعبة في الحصول على خدمات الموهبة الإسبانية، مع اهتمام برشلونة أيضاً الذي يتطلع لضمه أيضاً.

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