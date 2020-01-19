برشلونة ينافس مانشستر سيتي على ضم مدافع الإنتر الشاب

سبورت 360 – كشفت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية عن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة بالتعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان الشاب خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولفت الشاب أليساندرو باستوني صاحب 20 عاماً الأنظار إليه بشدة بعد ظهوره بمستوى مميز للغاية مع النيراتزوري في المباريات الأخيرة.

أداء أليساندرو باستوني المميز مع إنتر أجبر المدرب أنطونيو كونتي على الدفع به في التشكيلة الأساسية للإنتر بدلاً من الخبرة الأوروجواني دييجو جودين.

السيتي وبرشلونة مهتمان بضم مدافع الإنتر والأخير يرد

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن أداء باستوني المميز جعل إدارة برشلونة تقدم عرضاً للإنتر من أجل ضم اللاعب الشاب، ولكن النيراتزوري رفض التفريط في مستقبل دفاع إيطاليا.

بينما ذكرت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية بأن مانشستر سيتي عرض على إنتر ميلان إجراء صفقة تبادلية بانتقال البرتغالي كانسيلو للإنتر، وانضمام المدافع باستوني للسيتي، ولكن النيراتزوري رفض هذا العرض أيضاً، مؤكداً على استحالة تفريطه في المدافع الشاب.

وأضافت الصحيفة أن أليساندرو باستوني كان استثماراً كبيراً للإنتر في صيف عام 2017، عندما تعاقد معه من أكاديمية أتلانتا بمبلغ كبير يفوق الـ 30 مليون يورو، وبعدها تمت إعارته لناديه السابق أتلانتا وبعدها لبارما حتى يكتسب خبرة اللعب في الدوري الإيطالي، وهذا ما حدث بالفعل، والآن أصبح أحد أعمدة خط دفاع الإنتر.

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