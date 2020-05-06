برشلونة ينسحب من سباق ضم نيمار .. تعرف على التفاصيل



كشفت تقارير صحفية عالمية عن انسحاب نادي برشلونة من صفقة التعاقد مع نجمه السابق البرازيلي نيمار داسيلفا، وإعادته مجددا كن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، وارتبط البرازيلي منذ فترة طويلة بالعودة مجددا إلى كاتالونيا، بعد 3 سنوات من الرحيل عن الفريق في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.







ووفقا لما ذكره موقع “جول” العالمي، فإن خسائر نادي برشلونة بسبب الأزمة الإقتصادية الناجمة عن توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا، جعلته ينسحب من الصفقة.







ولفت الموقع أن الصفقة أصبحت غير متوقعة، لاسيما وأن ميزتنية برشلونة قبل انطلاق الموسم الجاري بلغت 1.1 مليار يورو، وهو رقم من المستحيل أن يصل له في الصيف المقبل حتى وإن عاد النشاط الكروي خلف ابواب مغلقة.







وأشار إلى أن تخفيضات الرواتب من اللاعبين التى تم الإعلان عنها مسبقا بسبب الأزمة الاقتصادية، لن تكون كافية لتعويض الإيرادات المفقودة على مدى الشهرين الماضيين.







ويعمل مجلس إدارة برشلونة حاليا على تخفيض الأجور على المدى الطويل من أجل تحقيق التوازن، حيث يتم العمل على تخفيض متوقع بنسبة 25 في المائة من الدخل السنوي للاعبين.







وتم تحديد اللاعبين الراحلين في الموسم المقبل على غرار إيفان راكيتيتش وآرثر وفيليب كوتينيو بمجرد فتح سوق الإنتقالات ، ولكن حتى مع الاستفادة من رواتب هؤلاء اللاعبين لن يكفي لتمويل صفقة نيمار ، حتى وإن وافق البرازيلي على تخفيض أجره.







وانضم نيمار إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي في صيف 2013 ، وقضى أربعة مواسم في كاتالونيا قبل الانتقال إلى باريس.







وسجل البرازيلي 105 أهداف في 186 مباراة مع النادي ، وكون شراكة هجومية مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، كواحد من أفضل الخطوط الهجومية عبر تاريخ كرة القدم.

Advertisement