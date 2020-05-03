أخبار نادي برشلونة

برشلونة ينهى صيانة ملعب كامب نو تمهيدا لاستئناف التدريبات

3 مايو، 2020
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برشلونة والريال وإشبيلية وسوسييداد إلى دوري الأبطال إذا ألغيت الليجا


قام نادى برشلونة الإسباني بعملية صيانة لملعب “كامب نو” خلال فترة تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد، ذكرت صحيفة “ماركا”الإسبانية، إن إدارة برشلونة قامت بتطوير وتكييف عُشب ملعب “كامب نو” ليكون جاهزاً لإستئناف المنافسات خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المتوقع أن يستأنف برشلونة تدريباته في الأسبوع المقبل، بمجرد اجتياز اللاعبين اختبارات فيروس كورونا.

 

أضافت الصحيفة، إنه من المتوقع إستئناف المسابقات في نهاية يونيو ويوليو، وهما شهريّن لا يتم لعب أي مباراة فيهما عادةً، لذلك تم إدخال أنواع أكثر من العشب المقاوم للحرارة إلى ملعب كامب نو.

 

ويتبقى لبرشلونة خمس مباريات في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، لذلك سيتطلب العشب رعاية خاصة بسبب تراكم اللقاءات والحرارة الشديدة في العاصمة الكتالونية خلال تلك الفترة.

 

جدير بالذكر أن البارسا يحتل صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، قبل تعليقه بعد الجولة السابعة والعشرين بسبب فيروس كورونا، فيما يأتى ريال مدريد وصيفاً برصيد 56 نقطة.

 

من جانب اخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادى برشلونة يخطط للعودة للتدريبات الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني في نسخته الحالية التي توقفت في مارس الماضى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن كيكى سيتين يخطط لعودة اللاعبين للتدريبات يوم 6 مايو الجارى، مضيفة أن المران سيكون بشكل فردى مع أخذ أقصى قدر من الاحتياطات اللازمة تجنبا لتفشى الوباء العالمى.

 

أضافت الصحيفة أن اللاعبين سيخضعون للخطة التي وضعها سيتين وجهازه الفنى وفقا للتعليمات الصحية والبروتوكول الذى تم وضعه لاستئناف النشاط الرياضى من جديد في إسبانيا.

 

أشارت الصحيفة إلى أن كيكى سيتين يسعى لعودة التدريبات الأربعاء المقبل مع خضوع أعضاء الطاقم الفني في البداية للاختبارات في المدينة الرياضية “خوان جامبر” وهى الخطوة الأولى قبل بدء مرحلة التدريبات من جديد، كما يخضع الثنائى برايثوايت ودى يونج للفحوصات بعد عودتهما من الدنمارك وهولندا على الترتيب.

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